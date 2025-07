Berlin - Die Fußball-Frauen des 1. FC Union Berlin beginnen ihre Premieren-Saison in der Bundesliga mit einem Heimspiel im Stadion An der Alten Försterei. Am ersten Spieltag kommt der Mit-Aufsteiger 1. FC Nürnberg nach Köpenick, wie die Berliner mitteilten. Das Spiel wird zwischen dem 5. und 8. September stattfinden. Die genauen Anstoßzeiten der ersten Spieltage werden demnach in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Am letzten Spieltag der Saison (17. Mai 2026) reisen die Eisernen Ladies zu Spitzenteam Eintracht Frankfurt. Die Double-Siegerinnen vom FC Bayern München kommen am 23. Spieltag (24. bis 27. April 2026) in die Alte Försterei. In der vergangenen Spielzeit hatten die Berlinerinnen mit mehr als 7.000 Fans pro Spiel selbst in Liga zwei den höchsten Zuschauerschnitt im deutschen Fußball der Frauen.