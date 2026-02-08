Die Fußballerinnen von Union Berlin kassieren im Ost-Duell gegen Jena eine späte Niederlage. Wie ein Missverständnis in der Nachspielzeit das Spiel entschied.

Berlin (dpa/bb) – Die Frauen des 1. FC Union Berlin verpassten am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga ihren dritten Heimsieg. Im Ost-Duell gegen den Tabellenletzten FC Carl Zeiss Jena setzte es für die Elf von Trainerin Ailien Poese eine ernüchternde 1:2 (0:0)-Niederlage.

Vor 5.161 Besuchern im Stadion An der Alten Försterei konnte Kapitänin Lisa Heiseler für Union in der 64. Minute nur den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielen. Für die in diesem Jahr bereits von zwei witterungsbedingten Spielausfällen betroffenen Jenaerinnen war es das erste Pflichtspiel 2026.

Nach einer überlegen geführten ersten Hälfte fiel die Gäste-Führung durch Melina Reuter (61.) fiel recht überraschend. Union musste sich kurz sammeln. Beim raschen 1:1-Ausgleich durch Heiseler war dann etwas Glück im Spiel. Der nahe der Mittellinie ausgeführte Freistoß der Mittelfeldspielerin segelte an allen vorbei ins Netz. Niemand kam mehr an den Ball.

Als sich ein Unentschieden abzeichnete, kam Jena durch Olivia Alcaide in der vierten Minute der Nachspielzeit sogar noch zum 1:2-Siegtreffer. Vorausgegangen war ein Missverständnis zwischen Union-Torfrau Cara Bösl und Amber Tysiak.