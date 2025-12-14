Union Berlin wird für seine Arbeit im Frauenfußball ausgezeichnet. Zum neuen Jahr hat der Club die höchste Zertifizierungsstufe des Deutschen Fußball-Bundes im weiblichen Nachwuchsbereich erhalten.

Das im Sommer 2024 eingeweihte Trainingszentrum war ein Baustein für die Zertifizierung. (Archivbild)

Berlin - Union Berlin wird für konsequente Aufbauarbeit im Bereich des Frauenfußballs belohnt. Ab dem 1. Januar darf der weibliche Nachwuchsbereich den Titel als DFB-Leistungszentrum tragen, wie der Verein mitteilte. Nach der Einreichung der Unterlagen sowie der Begutachtung des Trainingszentrums Oberspree hat der Deutsche Fußball-Bund Union die höchste Zertifizierungsstufe im Nachwuchsbereich verliehen.

„Das ist eine Auszeichnung für alle, die täglich im Trainingszentrum Oberspree sowie am Trainingszentrum Plänterwald seit Jahren daran mitwirken, junge Talente auf ihrem Weg zu begleiten“, sagte Jennifer Zietz, Geschäftsführerin Profifußball Frauen und Präsidiumsmitglied.