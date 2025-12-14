Seitdem Daniel Bauer den VfL Wolfsburg trainiert, läuft es wieder bei dem angeschlagenen Team. Jetzt soll der bisherige U19-Coach zur Dauerlösung werden.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg möchte Daniel Bauer möglicherweise kommende Woche vom Interims- zum Cheftrainer befördern. Das berichtet die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ einen Tag nach dem 3:1-Sieg des Teams bei Borussia Mönchengladbach.

Der 43-jährige Bauer übernahm die Mannschaft am 9. November als Nachfolger des freigestellten Paul Simonis. Seitdem holte das Team sieben Punkte in vier Bundesliga-Spielen. „Wenn wir so spielen und wenn wir solche Siege holen, spricht natürlich viel für den Trainer“, sagte der neue Sportdirektor Pirmin Schwegler nach dem starken Auftritt in Mönchengladbach.

Spieler werben für Bauer

Die Trainerentscheidung in Wolfsburg wurde bislang auch deshalb hinausgezögert, weil Schwegler erst in der vergangenen Woche von Eintracht Frankfurt zum VfL kam. Der neue Sportdirektor soll den bisherigen U19-Coach Bauer erst kennenlernen und dann an der Entscheidung mitwirken.

Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen ist ein großer Befürworter von Bauer und auch immer mehr Spieler sprechen sich für dessen Beförderung aus. „Was Dani Bauer von uns verlangt, passt einfach besser zu uns“, sagte der österreichische Nationalspieler Patrick Wimmer. „Er bringt einfach Energie in die Mannschaft rein.“ Das sei „ein wichtiger Schlüssel, dass es so gut läuft“.