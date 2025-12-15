Nach einem Reifenschaden in Nähe Dresden parkt ein 30-Jähriger sein Auto auf dem Standstreifen – wenig später fährt ein anderes Auto von hinten hinein. Das hat tragische Folgen.

Auf der Autobahn 4 bei Wilsdruff ist es am Sonntagabend zu einem tödlichen Auffahrunfall gekommen. (Symbolbild)

Wilsdruff - Auf der Autobahn 4 zwischen Chemnitz und Dresden ist es am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Polizeiangaben zufolge hielt ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug aufgrund eines Reifenschadens auf dem Standstreifen zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Dreieck Dresden-West (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 51-jähriger Autofahrer von hinten auf das stehende Fahrzeug mit Anhänger auf, wie es weiter hieß.

Der 51-Jährige verletzte sich demnach dabei so schwer, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten laut Polizei Totalschaden von jeweils rund 20.000 Euro. Die Autobahn 4 musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.