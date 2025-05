Union beendet seine sechste Spielzeit in der Bundesliga mit der Auswärtspartie in Augsburg. In den fünf Spielzeiten zuvor gelang den Berlinern am 34. Spieltag immer ein Sieg.

Berlin - Für Union Berlin geht es zum Saisonabschluss in der Fußball-Bundesliga nur noch um das Aufrechterhalten einer Serie. In ihren bisherigen fünf Spielzeiten in der obersten Klasse gelang den Köpenickern im Saisonfinale stets ein Sieg. Doch der letzte Kontrahent am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist mit dem FC Augsburg ein Angstgegner der Unioner. In den bisherigen elf Aufeinandertreffen mit den Bayern konnten die Berliner nur einmal als Sieger vom Platz gehen.

Allerdings sind die Fuggerstädter seit vier Spielen ohne Sieg geblieben und haben die letzten drei Begegnungen verloren, sodass die Berliner hoffen, nach vier Niederlagen und einem Remis in Augsburg erstmals mit drei Punkten im Gepäck die Rückreise antreten zu können.

Union bleibt sicher 13.

Ohne Auswirkung bleibt der Spielausgang auf den Tabellenplatz. Union ist 13. und kann sich weder verbessern noch verschlechtern. Dagegen könnte der Tabellen-Elfte aus Augsburg je nach Spielausgang einen Platz hochklettern beziehungsweise einen Rang herunterrutschen.