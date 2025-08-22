Josip Juranovic hat sich bei Union Berlin zu einem wichtigen Akteur auf den Außenbahnen entwickelt. Trainer Baumgart schätzt die Flexibilität des Kroaten. Jetzt wurde die Zusammenarbeit verlängert.

Berlin - Kurz vor dem Bundesliga-Start hat der 1. FC Union Berlin den Vertrag mit Josip Juranovic verlängert. „Union und Berlin sind mittlerweile ein richtiges Zuhause für meine Familie und mich geworden“, wurde der kroatische Nationalspieler von dem Fußball-Bundesligisten zitiert. Über die neue Vertragslaufzeit machten die Eisernen wie üblich keine Angaben.

Juranovic was kurz nach der WM 2022 und Platz drei mit Kroatien von Celtic Glasgow zu Union Berlin gewechselt. Der 30-Jährige qualifizierte sich mit den Eisernen in seiner Premierensaison für die Champions League und war in den folgenden beiden Spielzeiten ein wichtiger Akteur im Abstiegskampf.

Auf beiden Außenbahnen einsetzbar

Vor dem Ligastart gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hatte Trainer Steffen Baumgart betont, wie wichtig Juranovic als rechter oder linker Außenverteidiger ist. „Mit Josip binden wir einen wichtigen Baustein weiter an uns, der mit seiner Erfahrung und Flexibilität eine zentrale Rolle spielt“, wurde Geschäftsführer Horst Heldt in einer Mitteilung zitiert.