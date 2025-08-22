Gelingt Hertha BSC in Darmstadt der erste Zweitliga-Sieg in dieser Saison? Die Liste der Verletzten bleibt lang, aber ein Erfolgserlebnis soll Aufschwung geben.

Berlin - Trainer Stefan Leitl hat nicht damit gerechnet, dass Hertha BSC beim Saisonstart noch so viele spielerische Defizite aufweist. „Das haben wir nicht kommen sehen. Das sind aber auch Dinge, die erklärbar sind, weil wir schon den ein oder anderen Kompromiss in der Vorbereitung eingehen mussten“, sagte Leitl mit Blick auf die lange Verletztenliste.

Das hart erkämpfte Erfolgserlebnis im DFB-Pokal bei Preußen Münster soll dem Fußball-Zweitligisten nun den nötigen Aufschwung verleihen, um auch in der Liga am Sonntag beim SV Darmstadt 98 (13.30 Uhr) den ersten Sieg zu feiern. „Wir sind in keiner einfachen Phase, durch die wir aber als Team gemeinsam durchkommen müssen“, forderte Leitl.

Das sagt Leitl zu Reeses Torflaute

Hertha hat in den bisherigen drei Pflichtspielen erst ein Tor aus dem laufenden Spiel heraus erzielt. Auch Hoffnungsträger Fabian Reese konnte bislang noch nicht die erhoffte Wirkung entfalten. „Es liegt nicht an der Offensive alleine. Es liegt an der gesamten Mannschaft. Wir müssen gemeinsam besser spielen, um uns Torchancen zu kreieren“, befand Leitl und sprach von einem „Gesamtauftrag an alle Beteiligten“.

Sorgen bereiten dem Hauptstadt-Club weiterhin die zahlreichen Ausfälle. Pascal Klemens wird noch Monate fehlen. Bei John Anthony Brooks habe man mit der Laufbelastung wieder zurückgehen müssen, berichtete Leitl. „Ich kann euch kein Zeitfenster geben. Bei Paul Seguin und Diego Demme wünsche ich mir, dass sie in der Länderspielpause mit dem Training beginnen, um danach zur Verfügung zu stehen“.

Darmstadt noch unbesiegt

Anders als die Berliner ist der kommende Gegner bestens in die Saison gestartet. Zwei Siege in der Liga, ein Erfolg im Pokal. Mit einem dritten Zweitliga-Sieg könnte Darmstadt laut eigenen Angaben sogar einen historischen Saisonstart schaffen.