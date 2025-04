Berlin - Andrej Ilic hat sich offensichtlich nicht schwerer verletzt. Der Angreifer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin, der am Wochenende beim 1:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg bereits in der ersten Halbzeit wegen Knieproblemen ausgewechselt werden musste, könnte somit am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Meister Bayer Leverkusen wieder zum Einsatz kommen.

Beim ersten Training in dieser Woche fehlte der Serbe zwar auf dem Rasen. Er habe aber individuell trainiert, teilte Union mit. Das traf auch auf Kapitän Lucas Tousart, Torwart Frederik Rönnow sowie die Stürmer Benedict Hollerbach und Marin Ljubicic zu.