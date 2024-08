Kurz vor dem Auftakt in den DFB-Pokal hat Union Berlin sich noch einmal personell verstärkt. Ein Defensivtalent vom BVB soll helfen.

Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat seinen Kader noch einmal verstärkt. Wie der Verein bekanntgab, wechselt der 19 Jahre alte Tom Rothe von Ligakonkurrent Borussia Dortmund an die Spree. Der Linksverteidiger war in der vergangenen Spielzeit an Zweitligist Holstein Kiel ausgeliehen und konnte dort den Aufstieg feiern.

„Tom hat im letzten Jahr eindrucksvoll seine Stärken und sein Potenzial unter Beweis gestellt. Neben seinen defensiven Fähigkeiten überzeugt er auch im Offensivspiel“, wird Union-Geschäftsführer Horst Heldt in der Mitteilung zitiert.

Der gebürtige Rendsburger spielte drei Jahre in der Jugendabteilung des FC St. Pauli und wechselte im Sommer 2021 ins Ruhrgebiet zum Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund. In Berlin erhofft sich der sechsfachen U-Nationalspieler nun den nächsten Karriereschritt.

„Ich freue mich sehr auf den 1. FC Union Berlin, besonders auf die leidenschaftlichen Fans des Clubs. Union hat eine einzigartige Vereinskultur, mit der ich mich voll und ganz identifizieren kann“, sagt Rothe. „Zudem waren alle Gespräche bisher durchweg positiv. Der Trainer bevorzugt oft eine Fünferkette, was ich bereits aus meiner Zeit in Kiel kenne und worin ich mich auch sehr wohl fühle.“