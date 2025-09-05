Männer und Frauen haben auch in der Wissenschaft nicht immer gleiche Chancen. Die Uni in Halle will nun mehr Gerechtigkeit schaffen.

Halle - Die Universität Halle will Frauen in der Wissenschaft stärken. Um mehr Chancengleichheit zu ermöglichen, soll es in Zukunft Mentoring, Karriereförderung und Unterstützung von Netzwerkbildung für Wissenschaftlerinnen geben, teilte die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit. Das Projekt soll bis 2027 mit insgesamt 3,5 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert werden.

Die Universität wolle unter anderem drei Nachwuchsforschungsgruppen unter weiblicher Leitung in den naturwissenschaftlichen Bereichen etablieren, hieß es. „Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die Berufungsfähigkeit von Frauen auf Professuren zu verbessern“, erklärte die Universität. Außerdem soll es Angebote für Studentinnen in der Abschlussphase, für Promovendinnen in der frühen und fortgeschrittenen Qualifikationsphase sowie für Postdoktorandinnen geben.