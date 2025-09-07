Berlin - Ein zweijähriger Junge ist in Berlin-Marienfelde von einem Auto angefahren worden. Das Kind lief in der Maienfelder Allee am Samstag zwischen geparkten Wagen auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Seine Familie lud gerade Gepäck in einen Kofferraum. Ein 44-jähriger Autofahrer war in Richtung Kaiserallee unterwegs und fuhr den Jungen an. Das Kind kam mit einem Bluterguss am Kopf ins Krankenhaus.