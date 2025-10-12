Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann will in Gera seiner Festnahme entgehen und sucht sich ein Versteck. Vergeblich, wie die Polizei mitteilt.

Gera - Ein 33 Jahre alter Mann hat sich in Gera ein ungewöhnliches Versteck vor der Polizei gesucht: Er kroch in einen Schrank. Das Versteckspiel hatte jedoch keinen Erfolg. Der Mann, gegen den ein Haftbefehl wegen unbezahlter Forderungen vorlag, wurde von den Beamten entdeckt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Beamten hatten am Samstag an der Wohnung der 35 Jahre alten Lebensgefährtin des Mannes in Gera-Zwötzen geklingelt, um den Haftbefehl zu vollstrecken oder die offene Summe einzutreiben. Es habe eine Weile gedauert, bis sie Einlass erhielten, berichtete die Polizei.

Zunächst sei nur die Wohnungsinhaberin angetroffen worden – doch die Polizisten schauten sich in der Wohnung um und entdeckten schließlich den Gesuchten. Er konnte die geforderte Geldsumme nicht aufbringen, deshalb wurde der Haftbefehl wirksam.