Eintracht Braunschweig steckt mitten im Abstiegskampf und hat in diesem Winter stark seinen Kader verändert. Um sich neu zu finden, setzt der Club auf eine ungewöhnliche Maßnahme.

Braunschweig - Knapp ein Monat nach dem Start der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga bezieht Eintracht Braunschweig in dieser Woche noch einmal ein Kurz-Trainingslager. Von Dienstag bis Donnerstag wird sich der Tabellen-14. in Harsewinkel (Kreis Gütersloh) auf das Heimspiel gegen Spitzenreiter SV Darmstadt 98 (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) vorbereiten.

Hintergrund sind die zahlreichen Transfers in diesem Winter. Die Eintracht verzeichnete allein seit dem Jahreswechsel je sieben Zu- und Abgänge. Auch die eigentliche Rückrundenvorbereitung im Januar lief nicht nach Plan. Während der Winterpause hatte der Club noch auf ein Trainingslager verzichtet. In Braunschweig konnte die Mannschaft wegen Schnee und Eis aber nur eingeschränkt trainieren.

„Uns ist es wichtig, bewusst Zeit am Stück und außerhalb des täglichen Umfelds zu haben“, sagte der Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. „Wir wollen als Gruppe enger zusammenrücken und den Fokus klar auf die kommenden Aufgaben richten.“