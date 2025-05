Leipzig - MIt Diána Németh vom VfL Wolfsburg hat RB Leipzig eine ungarische Nationalspielerin verpflichtet. Die 20 Jahre alte Linksverteidigerin erhält in Leipzig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, teilte der Frauen-Bundesligist mit.

„Mit Diána Németh gewinnen wir eine flexibel einsetzbare Abwehrspielerin mit starken Offensivqualitäten. Sie überzeugt mit präzisen Pässen in die Tiefe, einem aggressiven Defensivverhalten und bringt darüber hinaus internationale Erfahrung mit“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB Leipzig.

Németh, die der neunte Zugang bei RB ist, begann ihre Karriere in der Jugend von Ferencváros Budapest und debütierte bereits mit 15 Jahren in der ersten ungarischen Liga. Für den ungarischen Rekordmeister absolvierte sie 22 Ligaspiele und sammelte zudem sechs Einsätze in der Champions League-Qualifikation. Ihr Bundesliga-Debüt feierte Németh im April 2024 im Trikot des VfL Wolfsburg – beim Auswärtssieg gegen den SC Freiburg. Seit Oktober 2021 gehört sie zum festen Aufgebot der ungarischen A-Nationalmannschaft und absolvierte bislang 16 Länderspiele.