Auf dem Altstadtfest in Jever stürzt eine junge Frau plötzlich aus einem Fahrgeschäft mehrere Meter in die Tiefe. Sie kommt in ein Krankenhaus. Jetzt steht die Unfallursache fest.

Jever - Ein technischer Defekt ist laut Polizei die Ursache für einen Unfall, bei dem auf dem Altstadtfest in Jever (Landkreis Friesland) eine Frau aus einem Fahrgeschäft gefallen ist und verletzt wurde. Aufgrund eines nicht eingerasteter Sicherheitsbügels sei die 18-Jährige kurz nach dem Start der Fahrt etwa drei bis vier Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei mit.

Ein technischer Defekt an einem Sicherheitsmechanismus, der den Start des Fahrgeschäfts bei einem nicht ordnungsgemäß eingerasteten Sicherheitsbügeln verhindern soll, funktionierte laut Polizei zum Unfallzeitpunkt nicht. Die Frau wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Das Fahrgeschäft „Beat Jumper“ wurde nach dem Unfall am vorletzten Sonntag vorzeitig abgebaut.