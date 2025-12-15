Im Harz und in der Börde startet die Woche mit glatten Straßen. Zwei Autofahrer werden mit dem Hubschrauber in Kliniken gebracht.

Niederndodeleben - Glatte Straßen haben am Morgen für einige Unfälle in den Landkreisen Harz und Börde gesorgt. Im Harz kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu etwa 20 Unfällen, bei denen Glätte die Ursache war, wie die dortige Polizei mitteilte. Bei mindestens zehn Unfällen gab es demnach Verletzte, zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Zwei Autofahrer mit Hubschrauber in Klinik geflogen

In Wernigerode geriet ein 30 Jahre alter Autofahrer auf eisglatter Straße mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Dort streifte er einen Pkw und stieß mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt von einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Es gab keine weiteren Verletzten.

Bei Ilsenburg verlor laut Polizei ein 45 Jahre alter Autofahrer wegen Glätte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt und ebenfalls mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 34 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Frau fährt in der Börde gegen Haus

In der Börde krachte ein Auto in Niederndodeleben gegen eine Hauswand. Die Autofahrerin wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. In Wedringen stürzte eine 63 Jahre alte Radfahrerin und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Laut Polizei gab es weitere Unfälle in der Börde: In Barneberg rutschte ein Fahrzeug in ein anderes. Hier blieb es bei einem Blechschaden. In Wedringen kam eine Fahrerin von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Auf der B81 nahe der Abfahrt Langenweddingen prallte eine Fahrzeugführerin mit ihrem Wagen gegen eine Leitplanke.

Die Polizei mahnte zu einer vorausschauenden und sorgsamen Fahrweise bei Glätte und winterlichen Straßenverhältnissen.