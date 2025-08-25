Autofahrer auf der A9 müssen zum Start der Woche bei Dessau-Roßlau mit Verzögerungen rechnen. Dort stießen ein Auto und ein Lkw zusammen. Es gibt zwei Verletzte.

Dessau - Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw ist die A9 bei Dessau-Roßlau Richtung Berlin gesperrt. Zwei Menschen wurden am Morgen bei dem Unfall leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach steht der Pkw auf der linken Spur. Die A9 ist zwischen Dessau-Süd und Dessau-Ost gesperrt, hieß es.