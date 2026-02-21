Sekundenschlaf mit schweren Folgen: Eine Autofahrerin landet mit ihrem Wagen bei Neustadt an der Orla im Straßengraben. Auch in Erfurt passiert ein Crash, weil der Fahrer kurz wegdöst.

Eine Frau nickt im Saale-Orla-Kreis kurz am Steuer ein und landet schwer verletzt mit ihrem Auto im Straßengraben. (Symbolbild)

Neustadt/Orla - Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall im Saale-Orla-Kreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 51-Jährige mit ihrem Wagen von Neunhofen in Richtung Neustadt an der Orla unterwegs, als sie nach einem Sekundenschlaf von der Fahrbahn abkam.

Das Auto kam im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Auch in Erfurt kam es infolge eines Sekundenschlafs am Steuer zu einem folgenschweren Unfall. Laut Polizei befuhr ein 21-Jähriger am Samstagmorgen die Erfurt Ostumfahrung in Richtung A71. Auch er kam aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab, durchbrach zwei Leitplanken und kam im Straßengraben zum Stehen. Sein Wagen fing Feuer und brannte vollständig aus. Der junge Mann und ein Beifahrer konnten sich den Angaben nach rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und wurden nur leicht verletzt.