Wurster Nordseeküste - Zwei junge Menschen auf einem nicht zugelassenen Motorrad haben sich bei einem Unfall am späten Mittwochabend schwer verletzt. Ein Transporter unterschätzte beim Abbiegen auf die A27 bei Nordholz die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Motorrads und es kam zum Zusammenstoß, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Nummernschild war entsiegelt und bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21 Jahre alte Fahrer ohne Fahrerlaubnis in der Vergangenheit bereits polizeilich in ähnlichem Zusammenhang aufgefallen war.

Er und seine 19 Jahre alte Mitfahrerin zogen sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und waren zunächst nicht ansprechbar, schweben jedoch nicht in Lebensgefahr. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 20 Jahre alte Fahrer des Transporters und seine Beifahrerin blieben unverletzt.