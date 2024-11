Ein Polizeiauto ist mit Blaulicht zu einem Einsatz unterwegs, als es an einer Kreuzung nahe der Autobahn 9 kracht.

Meineweh - Vier Personen sind bei einem Zusammenstoß im Burgenlandkreis teils schwer verletzt worden. Ein Streifenwagen der Polizei war am Dienstagnachmittag mit Blaulicht auf der Bundesstraße 180 Richtung Naumburg unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen sei im Kreuzungsbereich zur Autobahnauffahrt A9 mit einem Transporter zusammengestoßen, hieß es weiter.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall von der Fahrbahn in eine Böschung geschleudert. Die beiden 24- und 27-Jahre alten Polizisten wurden dabei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-jährige Fahrer des Transporters sowie ein 44-jähriger Autofahrer eines an der Kreuzung haltenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt.

Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet.