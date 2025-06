Bad Gottleuba-Berggießhübel - Auf der Autobahn 17 bei Bad Gottleuba-Berggießhübel (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist am Sonntagnachmittag ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte sich in Fahrtrichtung Dresden ein Stau gebildet – Grund war eine Bundespolizeikontrolle von Lastwagen. Der 40-jährige Autofahrer bemerkte das Stauende offenbar zu spät und fuhr auf einen stehenden Lkw auf.

Der Mann wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Sowohl am Auto als auch am Lkw entstand ein Sachschaden von jeweils 10.000 Euro. Die Autobahn war laut den Angaben für etwa eine Stunde voll gesperrt.