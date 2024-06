Möser - Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Höhe von Möser (Kreis Jerichower Land) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein Kleintransporter fuhr mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit auf einen Kleinbus auf, nachdem dieser die Fahrspur wechseln wollte, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Der Kleinbus sei daraufhin von der Fahrbahn geschleudert und rund zehn Meter neben der Fahrbahn auf der Seite zum Liegen gekommen. Der Kleintransporter blieb auf der mittleren Spur stehen. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Berlin gesperrt, nach rund zweieinhalb Stunden wurde eine Fahrspur wieder geöffnet.