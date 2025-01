Frau sah den mit einem Windrad beladenen Transporter zu spät. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wietmarschen - Beim Unfall mit einem Schwertransporter ist eine Frau in der Grafschaft Bentheim schwer verletzt worden. Am Donnerstagabend bemerkte die 49-Jährige auf der Autobahn 31 den Transporter, der einen Windradflügel beförderte, zu spät und fuhr in diesen hinein, wie die Polizei mitteilte. Der Transporter fuhr den Angaben nach zusammen mit einem Begleitfahrzeug von einer Raststätte bei Lingen zurück auf die Autobahn, als es zu dem Unfall kam.

Die schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 39 Jahre alte Fahrer sowie der 26 Jahre alte Lenker des sogenannten Nachläufers mit den hinteren Achsen des Transporters blieben unverletzt. Insgesamt war der Schwertransporter rund 90 Meter lang. Der Schaden an der Ladung wurde auf 220.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Wegen des Unfalls war die Autobahn mehrere Stunden voll gesperrt.