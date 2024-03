Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe einer Grundschule in Berlin-Mariendorf sind ersten Erkenntnissen zufolge drei Menschen leicht verletzt worden. Ein Bus und ein Auto seien am Dienstagmorgen in der Friedenstraße zusammen gestoßen, sagte eine Polizeisprecherin. Zum genauen Unfallhergang und zu den verletzten Personen machte sie zunächst keine Angaben.