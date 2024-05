Unfall bei Kremserfahrt in Thüringen - 14 Verletzte

Deuna - Bei einem Unfall während einer Kremserfahrt mit einem Traktor sind im Norden Thüringens am Himmelfahrtstag 14 Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Der Anhänger war den Angaben zufolge „nach ersten Erkenntnissen am Nachmittag bei einem Wendemanöver umgekippt“. Laut Polizei waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Bei den Schwerverletzten handele es sich um einen 26 Jahre alten Mann und eine 19-Jährige. Zwölf Menschen wurden bei dem Unfall nahe der Gemeinde Deuna im Landkreis Eichsfeld laut Polizei leicht verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser.

Der Polizei zufolge war der Traktor mit Anhänger langsam unterwegs gewesen. Der stellvertretende Eichsfelder Polizeichef, Andreas Pfordt, sagte der „Thüringer Allgemeine“: „Kremserfahrten mit Traktoren sind verboten.“ Kremserfahrten mit Pferden seien die eine Sache, mit Traktoren seien sie nicht erlaubt. „Nur bei Brauchtumsfahrten, zum Beispiel Festumzügen, gibt es Ausnahmen, aber nur unter strengen Auflagen.“ Ansonsten dürfe auf einem Anhänger keine Person befördert werden, wenn ein motorisiertes Fahrzeug davorgespannt sei. „Wir warnen jedes Jahr aufs Neue. Aber es wird trotzdem gemacht.“

Erst vor etwas mehr als einer Woche war in Südbaden ein Maiwagen umgekippt. Dort gab es rund 30 Verletzte.