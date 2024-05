Wilsum - Ein sechsjähriger Junge ist am Donnerstag auf einem Campingplatz in Wilsum (Landkreis Grafschaft Bentheim) gegen ein Wohnmobil gefahren und dabei verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber traf am Nachmittag laut Polizei am Unfallort ein. Der Junge habe aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Womit der Junge gegen das Wohnmobil gefahren war, etwa mit einem Fahrrad oder Roller, konnte der Sprecher nicht sagen. Zuerst hatte es geheißen, das Kind sei vom Wohnmobil angefahren worden.