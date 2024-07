Lutherstadt Wittenberg - In Wittenberg ist ein Autofahrer in der Nacht gegen eine sich schließende Bahnschranke gefahren und hat dabei nach Polizeiangaben die Schranke beschädigt. Die Schranke sei in Richtung Gleisbereich gebogen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach Angaben der Deutschen Bahn kam es nur zu geringen Auswirkungen. Eine Handvoll Züge sei betroffen gewesen. Die Züge hätten das Gleis weiter befahren können, seien aber langsamer gefahren und hätten einen Achtungspfiff abgegeben, erklärte ein Bahnsprecher. Bereits am Morgen sei der Bahnübergang wieder repariert worden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.