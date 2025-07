Die große Hitze ist auch in Berlin und Brandenburg erst einmal vorbei. Am Wochenende kann das Thermometer allerdings mancherorts noch 30 Grad zeigen.

Am Wochenende wird es in Berlin sommerlich.

Potsdam - Nach dem großen Schwitzen in dieser Woche bringt das Wochenende in Berlin und Brandenburg etwas Erfrischung. Die Temperaturen seien sommerlich, aber nicht heiß, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag würden demnach 23 bis 26 Grad erreicht.

Laut DWD liegen die Temperaturen am Samstag bei 25 bis 29 Grad. Es gebe mehr Sonne als am Sonntag. Am Sonntag bewegten sich die Temperaturen bei 27 bis 30 Grad. An beiden Tagen sei im Norden Regen möglich.

Ab Montag wird das Wetter eher verhalten und die Temperaturen nicht mehr ganz so sommerlich. Nach Angaben des Sprechers erreichten diese nur noch 20 bis 25 Grad. Deshalb sollte am Wochenende noch einmal Wärme getankt werden, sagte der Sprecher.