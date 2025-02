Unbekannter überfällt Tankstelle in Eberswalde

Ein Unbekannter hat in Eberswalde eine Tankstelle ausgeraubt. (Symbolbild)

Eberswalde - Mit gezückter Pistole hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Eberswalde (Kreis Barnim) ausgeraubt. Der maskierte Mann betrat laut Polizei am Montagabend die Tankstelle und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er griff dann selbst in die Kasse und floh, bevor die Polizei eintraf. Den Angaben zufolge stand der Tankstellenmitarbeiter unter Schock. Er wurde von Rettungskräften behandelt.

Die Polizei Brandenburg habe mit Hubschrauber, Diensthund und mit Hilfe der Bundespolizei nach dem Täter gesucht - ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise.