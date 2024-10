Eine Radlerin möchte die Straße überqueren und wird von einem Auto erfasst. Doch der Fahrer hält nicht an, um nach der Frau zu schauen.

Unbekannter fährt 91-Jährige an – Verdacht auf Unfallflucht

Schwedt/Oder – Ein unbekannter Autofahrer hat eine 91-jährige Radfahrerin in Brandenburg angefahren und ist ohne zu halten weitergefahren. Die Frau wollte mit ihrem E-Bike an einer Verkehrsinsel die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei sie von einem unbekannten Fahrzeug, das in Richtung Schwedt unterwegs gewesen sei, erfasst worden.

Der Fahrer habe nach der Kollision am Donnerstag nicht gestoppt, sondern seinen Weg einfach fortgesetzt, hieß es. Die Frau sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den Unbekannten werde wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.