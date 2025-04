Berlin/Potsdam - Die nächsten Tage in Berlin und Brandenburg werden von einem Wechsel aus Sonne und Wolken bestimmt. Dabei können am Tag Temperaturen bis zu 16 Grad erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch die Nächte werden wieder milder.

Heute trüben zunächst dichtere Wolkenfelder den Blick auf den Himmel. Am Nachmittag kämpft sich dann die Sonne gelegentlich hinter den Quellwolken hervor. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 15 Grad und es bleibt trocken. In der Nacht zu Donnerstag sinken die Werte dann bis auf 2 Grad ab. Örtlich könne es laut DWD noch zu leichtem Frost bis -1 Grad kommen.

Zum Ende der Arbeitswoche mischt sich Regen in die Aussichten: Dabei bleibt es am Donnerstag bei bis zu 16 Grad zunächst trocken, mit gelegentlichem Sonnenschein. In der Nacht zu Freitag verdichten sich die Wolken und bringen am Tag örtlich Regen in die Hauptstadtregion. Die Temperaturen bleiben bei einem zeitweise auffrischendem Nordwestwind dabei im Vergleich zu den Vortagen unverändert.