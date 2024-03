Berlin - Ein unbekannter Mann hat mehrere Fensterscheiben am Rathaus in Mitte beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hörte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Nacht auf Samstag mehrere Knallgeräusche am Rathaus in der Karl-Marx-Allee. Vor dem Gebäude entdeckte der 42-Jährige dann einen Mann, der mutmaßlich die Fensterscheiben beschädigte. Als der 42-Jährige den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser. Den Angaben zufolge wurden an den Fensterscheiben neun Beschädigungen festgestellt. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.