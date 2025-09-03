Nach einem Streit um Kopfhörer in Berlin-Neukölln beißt ein Unbekannter einem 31-Jährigen ein Stück Ohr ab. Der Ohr-Beißer ist noch immer flüchtig.

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung hat ein Unbekannter einem Mann auf einem Bahnsteig in Berlin-Neukölln ein Stück Ohr abgebissen. Der Unbekannte habe den 31-Jährigen am Abend an der Haltestelle Leinestraße angesprochen, weil er dessen Kopfhörer kaufen wollte, wie die Polizei mitteilte. Als der 31-Jährige dies ablehnte, griff der Unbekannte nach den Kopfhörern und an den Hals des Mannes.

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung und der Unbekannte biss dem Mann ein Stück des rechten Ohrs ab. Anschließend floh er aus dem U-Bahnhof - ohne Kopfhörer. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen in ein Krankenhaus.