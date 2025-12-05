An der Tür eines Thüringer Lokals wird eine Brandvorrichtung entzündet. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen.

Waltershausen - Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag in Waltershausen im Landkreis Gotha erhofft sich die Polizei nun Hinweise durch eine Öffentlichkeitsfahndung. Polizeiangaben zufolge hatten unbekannte Täter eine bislang nicht näher bestimmte Brandvorrichtung an der Eingangstür eines Lokals angebracht und angezündet.

Die Tür wurde dabei leicht beschädigt, verletzt wurde niemand. Außerdem soll in der Nähe ebenfalls in der Nacht zum Freitag ein Auto mutwillig beschädigt worden sein. Ob beide Taten zusammenhängen, prüft die Polizei noch.

Der Bereich rund um das Lokal war am Morgen mehrere Stunden abgesperrt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Johann-Matthäus-Bechstein-Straße oder Umgebung gesehen haben, sich zu melden.