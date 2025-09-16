Bremen - Unbekannte haben in Bremen an mehr als 80 Autos die Reifen zerstochen. Betroffen seien verschiedene Fahrzeuge von klein bis groß, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach steigt die Zahl. „Es melden sich immer noch Geschädigte“, berichtete er. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Stadtteilen Horn-Lehe und Oberneuland verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Schaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt.