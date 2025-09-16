Ein Taxi will auf eine Landstraße einbiegen. Dann kommt es zur Kollision mit einem Lastwagen.

Ein Taxifahrer hat beim Einbiegen auf eine Landstraße einen Lastwagen übersehen – es kam zum Zusammenstoß. (Symbolbild)

Thedinghausen - Beim Zusammenstoß eines Taxis mit einem Lastwagen im Landkreis Verden sind drei Menschen verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge waren am Montag in Thedinghausen zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Der 59 Jahre alte Taxifahrer wollte auf eine Landstraße einbiegen und übersah den Lastwagen, der laut Polizei Vorfahrt hatte. Durch den Aufprall erlitten der Taxifahrer sowie ein 37 Jahre und 52 Jahre alter Fahrgast leichte Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt nach ersten Schätzungen rund 22.000 Euro. Weshalb der Taxifahrer den Lastwagen übersehen hatte, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.