Premnitz - In einem alten Labor eines verlassenen Firmengebäudes in Premnitz (Landkreis Havelland) haben Unbekannte Glasflaschen mit Chemikalien zerbrochen. Feuerwehrleute nahmen Proben, um zu untersuchen, um welche Stoffe es sich handelt, wie ein Sprecher der Feuerwehr Rathenow am Mittwoch mitteilte. Gefahr für Anwohner oder Unternehmen in der Nähe bestehe nicht.

Dem Sprecher zufolge waren Unbekannte am Dienstag in das Gebäude eingebrochen. Angestellte eines Sicherheitsunternehmens hatten die alte Firma laut Feuerwehrsprecher am Mittwoch kontrolliert und festgestellt, dass sich Menschen Zugang zum Haus verschafft hatten. Dabei nahmen die Sicherheitsmitarbeiter einen beißenden Geruch wahr und riefen die Feuerwehr.