Berlin - Die Tischtennisspielerinnen des TTC Eastside Berlin stehen kurz vor dem sechsten Triumph in der europäischen Champions League. Im Hinspiel im heimischen TT-Dome bezwangen die Hauptstädterinnen das französische Team von Metz TT mit 3:1. Das Rückspiel findet am 12. Juni in Lothringen statt.

Sabina Surjan gewann das erste Einzel im entscheidenden fünften Satz über sechs Gewinnpunkte und steuerte im letzten Spiel den dritten Punkt zu. Mia Griesel gewann ebenso ihr Einzel, während Shan Xiaona ihre Partie verlor. In der Gruppenphase hatte Eastside beide Spiele gegen Metz mit 3:1 daheim und 3:0 auswärts gewonnen.