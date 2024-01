In der Geschäftsstelle des Fußball-Drittligisten in Halle ist eingebrochen wurde. Die Büroräume wurden zum Teil verwüstet.

Halle - Böse Überraschung für den Halleschen FC: In der Nacht von Sonntag auf Montag erhielt der Fußball-Drittligist unangenehmen Besuch. Unbekannte Täter brachen in die Geschäftsstelle des Vereins in der Merseburger Straße ein. Sie entwendeten nicht nur Bargeld und mehrere Laptops, sondern hinterließen auch ein Bild der Verwüstung. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Schränke in den Büros. Das teilte der Verein am Montag auf seiner Homepage mit.