Unbekannte haben in der Zeit von Heiligabend am Dienstag bis Freitagvormittag in Meerane (Kreis Zwickau) und Rodewisch (Vogtlandkreis) größere Mengen Pyrotechnik gestohlen. (Symbolbild)

Meerane/Rodewisch - Seit Heiligabend haben Unbekannte in Westsachsen gleich in zwei Fällen größere Mengen Pyrotechnik gestohlen. Wie die Polizei in Zwickau mitteilte, sind die Täter in Meerane (Kreis Zwickau) zwischen Heiligabend am Dienstag und Freitagfrüh in einen Laden eingebrochen und haben Feuerwerkskörper im Wert von etwa 850 Euro entwendet. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

Etwa im gleichen Zeitraum öffneten Unbekannte in Rodewisch im Vogtland in der Anlieferungszone eines Einkaufsmarktes die Türen von Überseecontainern und stahlen Feuerwerkskörper im Wert von etwa 18.000 Euro. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.