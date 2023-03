Weida - Bei dem Diebstahl einer Holzerntemaschine in Weida (Landkreis Greiz) ist ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stahlen Unbekannte am Freitagnachmittag den sogenannten Harvester in einem Waldstück zwischen den Ortsteilen Loitsch und Hohenölsen. Demnach montierten die Täter zunächst die Ketten an den Reifen ab und fuhren die Maschine dann auf einen nahegelegenen Parkplatz. Dort verluden sie die schwere Maschine auf einen Tieflader und flüchteten mithilfe eines Sattelzugs. Dabei enstand laut Polizei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen zur Tat und vom Sattelzug gemacht haben.