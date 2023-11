Wanzleben-Börde - Unbekannte haben in Wanzleben-Börde im Landkreis Börde mit Blasrohrpfeilen auf Katzen an einer Futterstelle geschossen. Eine Katze hatte daraufhin einen Pfeil im Hals stecken, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Tierschutzverein Bündnis Tiere e.V. hat in der Goethestraße für herrenlose Katzen eine Futterstelle eingerichtet. Mitarbeiter des Vereins stellten daraufhin von Ende Oktober bis Anfang November mehrfach Attacken auf die Tiere fest. Nach Angaben der Polizei versuchten die Unbekannten offenbar die Katzen zu vertreiben, zu verletzen oder gar zu töten. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.