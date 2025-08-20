Der Transfermarkt ist weiter in Bewegung. Nun steht bei Leverkusen ein Stürmer vor dem Abgang.

Düsseldorf - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verliert wohl einen weiteren Spieler. Wie der TV-Sender Sky berichtet, steht Offensivspieler Victor Boniface vor einem Wechsel in die italienische Serie A. Der AC Mailand habe zuletzt ein offizielles Angebot unterbreitet. Demnach seien Milan und Bayer in direkten Gesprächen.

Der 24-Jährige, der seit Beginn der Saison 2023 unter dem Bayer-Kreuz spielt, stand schon zu Jahresbeginn vor dem Absprung. Damals war ein Wechsel zum saudischen Club Al-Nassr geplant. Eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro stand im Raum, doch der Wechsel platzte. Damals wie heute war Boniface an einem Wechsel interessiert.

Boniface wäre nach Florian Wirtz, Lukas Hradecky, Granit Xhaka, Matej Kovar, Odilon Kossounou, Jonathan Tah und Jeremie Frimpong der nächste Profi, der den Club verlässt.