Mühlhausen - Zwei Täter haben am Dienstagabend in Mühlhausen die Mitarbeiterin eines Getränkemarktes angegriffen und ausgeraubt. Die beiden Täter sprühten der Frau auf dem Parkplatz des Getränkeladens eine unbekannte Substanz ins Gesicht, wie die Polizei Nordhausen am Mittwoch mitteilte. Die Mitarbeiterin erlitt demnach Augenreizungen und wurde medizinisch versorgt.

Die unbekannten Täter entrissen der Frau laut Polizei eine Geldkassette und flüchteten. Sie erbeuteten den Angaben zufolge mehrere hundert Euro Bargeld. Die Polizei ermittelt nun wegen des schweren Raubes.