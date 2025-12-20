weather bedeckt
  3. Vandalismus: Unbekannte beschädigen 48 Weihnachtsbäume

48 Weihnachtsbäume werden mit Farbe besprüht, Zweige werden abgeschnitten. Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Von dpa 20.12.2025, 21:49
Mit einer Astschere beschädigten Unbekannte die Ware. (Illustration)
Mit einer Astschere beschädigten Unbekannte die Ware. (Illustration) Marcus Brandt/dpa

Hildesheim - Unbekannte Täter haben Sibbesse bei Hildesheim 48 Weihnachtsbäume beschädigt. Sie besprühten laut Polizei-Angaben die Bäume mit orangenem Farbmarkierungsspray und trennten Zweige mit einer Astschere ab. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen Beobachtungen gemacht haben.