48 Weihnachtsbäume werden mit Farbe besprüht, Zweige werden abgeschnitten. Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Hildesheim - Unbekannte Täter haben Sibbesse bei Hildesheim 48 Weihnachtsbäume beschädigt. Sie besprühten laut Polizei-Angaben die Bäume mit orangenem Farbmarkierungsspray und trennten Zweige mit einer Astschere ab. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen Beobachtungen gemacht haben.