Apolda - Mit Kot haben Unbekannte in Apolda eine Wand, Tür und den Briefkasten eines Hauses beschmiert. Zudem sei mit der braunen Masse ein beleidigendes, frauenfeindliches Wort an dem Haus hinterlassen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ob Konsistenz, Aussehen und Geruch geht die Polizei davon aus, dass es sich um Hundekot handelte. Ermittelt werde nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigung, sagte ein Polizist auf Anfrage. Die Schmierereien seien am Samstagnachmittag angebracht worden.