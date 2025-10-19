Nach umstrittenen Aussagen während der Corona-Pandemie feiert Michael Wendler sein Bühnen-Comeback in Leipzig – begleitet von Kritik aus der Schlagerszene.

Wendler polarisiert wieder: Der umstrittene Schlagersänger kehrt nach mindestens sechs Jahren auf eine ostdeutsche Bühne zurück.

Leipzig - Der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler hat am Samstagabend in Leipzig sein ostdeutsches Bühnen-Comeback gegeben. Der 53-Jährige trat beim Leipziger Oktoberfest auf. Es war der erste Auftritt des durch Corona-Verschwörungserzählungen in die Kritik geratenen Sängers in Ostdeutschland seit mindestens sechs Jahren.

Im Mai hatte Wendler sein Bühnen-Comeback in einer Bochumer Diskothek gefeiert. Im September folgten ein Konzert in der Arena Oberhausen sowie Wendlers Ballermann-Comeback im Megapark auf Mallorca. Der hessische Schlagersänger Ikke Hüftgold hatte das Engagement vor dem Hintergrund von Wendlers vergangenen Äußerungen auf der Social Media Plattform X scharf kritisiert und als Fehlentscheidung bezeichnet.

Wendler, der mit Liedern wie „Egal“ und „Sie liebt den DJ“ ebenso bekannt wurde wie mit seinen Auftritten in Reality-Formaten wie „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ und „Promi Big Brother“, gehörte ab 2020 zu den prominenten Verschwörungstheoretikern im Kontext der Corona-Pandemie. Den Medien warf er Zensur vor.

Die während der Corona-Pandemie geltenden Einschränkungen des Bewegungsradius verglich Wendler auf seinem Telegram-Kanal mit einem „KZ“. Später relativierte er die Aussage, indem er behauptete, mit der Abkürzung „Krisenzentrum“ gemeint zu haben.