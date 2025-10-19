Der saarländische Dorfclub SV Elversberg lässt auch der SpVgg Greuther Fürth keine Chance. Ein Doppelpack-Spezialist trifft dreifach.

Spiesen-Elversberg - Die SV Elversberg spielt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter groß auf und verteidigte mit seinem siebten Sieg die Spitzenposition. Die Saarländer glänzten beim 6:0 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth und feierten Torjäger Younes Ebnoutalib, der nun schon neun Tore vorweisen kann.

Bambasé Conté (27. Minute) gelang die 1:0-Führung. Dann glänzte Ebnoutalib, der in dieser Runde bereits drei Mal doppelt getroffen hatte, mit einem Hattrick (48./56./80.) vor 8.483 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde. Jason Ceka (85.) und Florian Le Joncour (90.+3) setzten die Schlusspunkte für das Team von Trainer Vincent Wagner.

Conté trifft - und muss raus

Nach dem vierten Dreier in Serie führt Elversberg die Tabelle mit einem Punkt vor dem FC Schalke 04 an. Der Dorfclub ist nun seit sieben Spielen ohne Niederlage. Die Hoffenheimer Leihgabe Conté selbst leitete den Führungstreffer bei einem Konter ein und nutzte die Hereingabe von Lasse Günther. Der 22-Jährige musste allerdings zur Pause angeschlagen raus.

Fünfte Niederlage für Fürth

Die Fürther taten sich schwer gegen die neu formierte, aber bereits top organisierte und spielstarke SVE. Direkt nach Wiederanpfiff erhielten die Franken den nächsten Rückschlag: Ebnoutalib machte per Direktabnahme das 2:0. Kurz darauf rettete SVE-Keeper Nicolas Kristof mit dem Fuß gegen Felix Klaus, ehe erneut Ebnoutalib die fünfte Niederlage für das Gäste-Team vorzeitig klarmachte.