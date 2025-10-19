Lorenz Bank gelingt neun Sekunden vor dem Ende der entscheidende Korbleger für die Gäste. Jena dreht die Partie mit einem 6:0-Lauf in der letzten Minute.

Rostock - Die Basketballer von Science City Jena haben in einem echten Krimi das Viertelfinale des BBL-Pokals erreicht. Der Bundesliga-Aufsteiger gewann sein Gastspiel bei den Rostock Seawolves mit 80:79 (37:30). Neun Sekunden vor dem Ende gelang Lorenz Bank der entscheidende Korbleger für die Thüringer. Anschließend blockte Naz Bohannon (10 Punkte) in letzter Sekunde den Wurf aus Nahdistanz von Rostocks erfolgreichsten Schützen TJ Crockett Jr. (23). Neben Bohannon hatten Great Osobor (15), Keith Braxton Jr. (13), Tavian Dunn-Martin (12) und Eric Washington (11) den größten Anteil am Erfolg der Gäste.

Die Gäste überrumpelten die Hanseaten in der Anfangsphase und lagen nach zwölf Minuten mit 30:18 vorn. Von diesem Polster zehrten die Jenaer vor der Pause. Im dritten Viertel bliesen die Hausherren zur Aufholjagd, schafften in der 26. Minute den 44:44-Ausgleich und zogen mit 53:50 (28.) in Front.

Die Entscheidung in der dramatischen Partie fiel in der Schlussphase. Zunächst wandelten die Seawolves einen 67:72-Rückstand (36.) in eine 79:76-Führung (40.) um und wähnten sich fast in der Runde der letzten Acht. Doch die Jenaer drehten mit einem 6:0-Lauf in den letzten 55 Sekunden die Partie zu ihren Gunsten.